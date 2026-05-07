Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

DORA

NickelodeonStaffel 2Folge 5vom 07.05.2026
Die Krebs-Hochzeit / Vickys Flöte

Die Krebs-Hochzeit / Vickys FlöteJetzt kostenlos streamen

DORA

Folge 5: Die Krebs-Hochzeit / Vickys Flöte

22 Min.Folge vom 07.05.2026

Doras Krabbenfreunde wollen heiraten, aber Swiper klaut den Ring und verliert ihn im Meer. Dora muss den Ring suchen! // Dora und Boots treffen Vicky, das Vikunja. Sie vermisst ihre Zauberflöte, die sie braucht, um ins Wolkenreich zurückzukehren.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

DORA
Nickelodeon

DORA

Alle 3 Staffeln und Folgen