Staffel 2Folge 5vom 07.05.2026
Die Krebs-Hochzeit / Vickys FlöteJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 5: Die Krebs-Hochzeit / Vickys Flöte
22 Min.Folge vom 07.05.2026
Doras Krabbenfreunde wollen heiraten, aber Swiper klaut den Ring und verliert ihn im Meer. Dora muss den Ring suchen! // Dora und Boots treffen Vicky, das Vikunja. Sie vermisst ihre Zauberflöte, die sie braucht, um ins Wolkenreich zurückzukehren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
DORA
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Produktion:CA, US, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 2-3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany