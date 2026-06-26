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DORA

NickelodeonStaffel 3Folge 3vom 26.06.2026
Dora und Boots werden geschrumpft / Mach's gut, Ballon

Dora und Boots werden geschrumpft / Mach's gut, BallonJetzt kostenlos streamen

DORA

Folge 3: Dora und Boots werden geschrumpft / Mach's gut, Ballon

22 Min.Folge vom 26.06.2026

Das große rote Huhn schrumpft Dora und Boots aus Versehen. Doras kleine Geschwister müssen ihr helfen, wieder groß zu werden. // Dora rettet Boots und ihre Freunde vor Bennys Ballon, damit sie alle zu Reina's Schlossparty gehen können.

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