Dora: Superbabys AbenteuerJetzt kostenlos streamen
Dora Staffel 5
Folge 13: Dora: Superbabys Abenteuer
22 Min.Folge vom 16.03.2026
Weil die Zwillinge nicht einschlafen können, erzählt Dora ihren kleinen Geschwistern die spannende Geschichte, wie die Superbabys einst die Traumfee besucht haben. Die Fee hat eines Tages verschlafen und deshalb vor Mittag keine Träume verteilt. Deshalb konnte kein einziges Baby sein Mittagsschläfchen halten. Dora, Boots und die Superbabys haben sich daraufhin auf eine beschwerliche Reise zum Traumfeen-Schloss gemacht, um sie aufzuwecken. Bildquelle: ORF/Paramount/Viacom International
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