Downton Abbey
Folge 1: Eine gute Nachricht
67 Min.Folge vom 01.03.2026
Im April 1925 macht sich Lord Grantham große Sorgen um die Zukunft Downton Abbeys - auch weil der Besitzer des benachbarten Anwesens verkaufen muss. Deshalb diskutiert er mit Carson mögliche Einsparungen beim Personal. Mary muss sich gegen einen Erpressungsversuch wehren. Edith überlegt wegen des Verlags nach London zu ziehen und zwischen Violet und Isobel droht ein weiterer Konflikt, als das Krankenhaus, in dessen Vorstand Violet ist, vom Staat übernommen werden soll ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved