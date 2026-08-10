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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Das geheimnisvolle Skelett

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 10.08.2026
Das geheimnisvolle Skelett

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Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 4: Das geheimnisvolle Skelett

47 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

An einer Kreuzung in Texas wird eine stark verweste Leiche gefunden. Die Einheimischen sind schockiert, schließlich gilt die Kreuzung als verflucht! Dr. G hat ihre liebe Not, die Identität des Toten zu ermitteln, denn die sterblichen Überreste sind bis zur Unkenntlichkeit verrottet. Daher wird der Fall zu den Akten gelegt - bis es plötzlich eine neue Spur gibt. Außerdem untersucht Dr. G den mysteriösen Tod des 53-jährigen Willie Clarke.

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