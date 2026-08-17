Staffel 1Folge 1vom 17.08.2026
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Dr. Jack - Mr. Nicholson
Folge 1: Dr. Jack - Mr. Nicholson
54 Min.Folge vom 17.08.2026
Sein Lächeln ist legendär, doch in seinem Blick liegt stets etwas Gefährliches: Jack Nicholson zählt zu den prägendsten Schauspielern Hollywoods. Ob als Horrorfigur, Verführer, Joker oder Charmeur – er überzeugt in jeder Rolle. Rund 50 Jahre lang prägte er das Kino und stellte mit zwölf Oscar-Nominierungen einen Rekord auf. Die Dokumentation blickt auf seine außergewöhnliche Karriere und versucht, dem bis heute rätselhaften Menschen hinter dem Star näherzukommen. Regie: Emmanuelle Nobecourt Bildquelle: ORF/ARTE France/The LIFE Picture Collection/Getty Images
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Dr. Jack - Mr. Nicholson
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