Dr. Pimple Popper
Folge vom 16.05.2021: Ein Pickel namens Gertrud
44 Min.Folge vom 16.05.2021Ab 12
John aus Marshall, Illinois, hat eine große Geschwulst am Hals, die er erstmals vor 19 Jahren bei seiner Hochzeit bemerkte. Inzwischen ist die Wucherung groß wie ein Tennisball und lässt sich unter der Haut hin- und herschieben. Der 51-Jährige kann nicht mehr im Bett schlafen, sondern nächtigt im Sitzen auf dem Sofa, damit ihm die Wulst nicht auf die Luftröhre drückt. John hat Angst, zu ersticken, doch er traut den Ärzt:innen in seiner Gegend nicht. Außerdem will er seit einiger Zeit nicht mehr unter Leute gehen und hat den Spaß am Leben verloren. Wird ihm Dr. Lee helfen können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.