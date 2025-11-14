Eine Frage des Stolzes! Vegetas große Kampfansage!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 122: Eine Frage des Stolzes! Vegetas große Kampfansage!
22 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Die letzten beiden Universen stehen sich gegenüber: Das siebte Universum muss es mit dem elften Universum aufnehmen, um das Turnier zu gewinnen und nicht ausgelöscht zu werden. Dabei gelingt es Vegeta im Kampf gegen Jiren endlich, seine Taktik zu durschauen und dessen harte Verteidigung zu durchdringen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS