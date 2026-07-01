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Dragons - Die Reiter von Berk

Dragons - Die Reiter von Berk: Die Drachenblume

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 01.07.2026
Dragons - Die Reiter von Berk: Die Drachenblume

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Dragons - Die Reiter von Berk

Folge 9: Dragons - Die Reiter von Berk: Die Drachenblume

24 Min.Folge vom 01.07.2026

Der fahrende Händler Johann schaut wieder einmal auf der Insel Berk vorbei. Auch Hicks kauft immer wieder gerne bei ihm ein. Diesmal jedoch scheint eine seiner Waren verdorben zu sein. Nach und nach erkranken sämtliche Drachen, nachdem sie blauen Oleander gegessen, den Mehltau von Johann erstanden hat. Der Einzige, der über das Gegengift verfügt, ist der grausige Meeresdrache Glutkessel. Er will den Wikingern das Mittel überlassen, knüpft sein Entgegenkommen aber an eine Bedingung. Bildquelle: ORF/MARKAND MEDIA/

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