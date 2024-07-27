Drei Teller für Lafer
Folge 50: Schön Scharf
44 Min.Folge vom 27.07.2024Ab 12
Drei Hobbyköche stellen sich der Herausforderung, das Motto "Schön Scharf" auf ihre Teller zu bringen. Jedes Kochtalent kreiert mit persönlichen Zutaten ein Gericht - Johann Lafer kommentiert, moderiert und hat den ein oder anderen Kochtipp parat. Und: Er stellt sich auch selbst an den Herd, um fürs Publikum zu kochen. Wer gewinnt den "Teller des Tages"? Und wie schmeckt dem Publikum Lafers kulinarische Kreation?
Genre:Kochen, Reality-Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fernsehmacher GmbH
Enthält Produktplatzierungen