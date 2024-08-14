Zum Inhalt springenBarrierefrei
Drunk Dates

Julian geht in die Vollen

ATVStaffel 2Folge 5vom 14.08.2024
Julian geht in die Vollen

Folge 5: Julian geht in die Vollen

59 Min.Folge vom 14.08.2024Ab 12

Julian ist schwer begeistert von Melanie und versucht alles, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Sie jedoch ist noch skeptisch. Ob sich die beiden auch im nüchternen Zustand noch einmal treffen werden? Auch Patrick und Meelezza sitzen sich ziemlich beschwipst erstmals gegenüber. Ihr Traumpartner kann ihr finanziell vieles bieten. Schließlich sind ihr Körper und ihr Köpfchen einiges wert, da ist sich die junge Dame sicher. Wie das wohl bei Patrick so ankommen wird?

ATV
