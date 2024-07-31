Zum Inhalt springenBarrierefrei
Drunk Dates

ATVStaffel 2Folge 3vom 31.07.2024
61 Min.Folge vom 31.07.2024Ab 12

Zwischen Philipp und Lena scheint die Chemie zu stimmen. Beide tauschen inzwischen intime Fantasien aus - obwohl ihm das anfangs noch ein bisschen peinlich ist. Unterdessen treffen Luisa und Adrian zum ersten Mal aufeinander und stoßen zusammen an. Auch hier sind die Voraussetzungen nicht die schlechtesten. Beide sind auf der Suche nach einer Beziehung, die gewisse Freiheiten zulässt. Ob sie sich auch im nüchternen Zustand gut verstehen werden?

