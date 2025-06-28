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Drunter & drüber

Drunter & Drüber mit Christoph Hirschler: Best of

ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 28.06.2025
Drunter & Drüber mit Christoph Hirschler: Best of

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Drunter & drüber

Folge 11: Drunter & Drüber mit Christoph Hirschler: Best of

14 Min.Folge vom 28.06.2025

Bei "Drunter & Drüber" geht's richtig rund! Moderator Christoph Hirschler zaubert, singt mit seiner Live-Band und empfängt spannende Gäste. Eine bunte Mischung aus Musik, Magie und jeder Menge Spaß für die ganze Familie. Bildquelle: ORF/Tambalina Entertainment/Alex Schwarz

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