Staffel 1Folge 1
Das Gefangenenexperiment mit Slavik JungeJetzt kostenlos streamen
Du votest, ich entscheide! by Slavik Junge
Folge 1: Das Gefangenenexperiment mit Slavik Junge
20 Min.Ab 12
Der Slavik Junge nimmt sich das Standford-Prison-Experiment von Philip Zimbardo an. Per Zufall wurden die Teilnehmenden in den 1970er Jahren in Gefängniswärter und Gefangene eingeteilt, was Slavik Junge nun in die heutige Zeit überträgt.
