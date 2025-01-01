Staffel 1Folge 3
Du votest, ich entscheide! by Slavik Junge
Folge 3: Slavik Junge präsentiert: Nicht erregen
21 Min.Ab 16
Slavik hat sich zur Aufgabe genommen, wissenschaftlich herauszufinden, wie erregbar Menschen sind. Dazu nimmt er sich eine Sexualpsychologin zur Hilfe, mit der er Probanden heiße Tanzeinlagen von Strippern vorführt, um dies messbar zu machen.
Comedy, Unterhaltung
16
16
Copyrights:© Bratan Production / Odeon Entertainment