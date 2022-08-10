Vier Freundinnen beim Klassentreffen Jetzt kostenlos streamen
Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 10.08.2022: Vier Freundinnen beim Klassentreffen
45 Min.Folge vom 10.08.2022Ab 12
Das 20ste Klassentreffen steht vor der Tür, und die vier fettleibigen Freundinnen wollen sich möglichst gut darauf vorbereiten, optisch wie mental. Vor allem Meghan ist nervös, als sie mit Tina ein Kleid aussucht. In der High-School war sie pummelig und sehr unsicher – vor allem, was die Jungs betraf. Und es gibt nach wie vor einige, die Meghan nicht sehen will, Chuck zum Beispiel. In Chuck war sie damals bis über beide Ohren verliebt und dann am Boden zerstört, weil sie nicht die Einzige war. Tina versucht, ihre Freundin zu bestärken, befürchtet jedoch, dass der Abend ein Spießrutenlauf für Meghan wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.