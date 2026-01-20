Staffel 1Folge 1vom 20.01.2026
Eco Spezial: Der Trump-Effekt - wie der US-Präsident unseren Wohlstand gefährdet (ÖGS)Jetzt kostenlos streamen
ECO (ÖGS)
Folge 1: Eco Spezial: Der Trump-Effekt - wie der US-Präsident unseren Wohlstand gefährdet (ÖGS)
36 Min.Folge vom 20.01.2026
Ein Jahr ist Donald Trump - erneut - der mächtigste Mann der Welt. Und er spielt diese Macht hemmungslos aus: Für nahezu alle Länder der Welt hat er Zölle verhängt oder angedroht. Für Österreichs Exportwirtschaft sind die Maßnahmen hochproblematisch. Viele Betriebe leiden bereits unter hohen Energiepreisen und steigenden Löhnen, nun droht zusätzlicher Stellenabbau. Nicht die Zölle allein gefährden den Wohlstand, sondern die Unberechenbarkeit des US-Präsidenten und die aggressive Wirtschaftspolitik Chinas. Zwischen den Machtblöcken USA und China droht Europa zum Spielball zu werden. Bildquelle: ORF / APA-Images / AP / Julia Demaree Nikhinson
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