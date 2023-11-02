Eco Spezial: Illegales Online-Glücksspiel: Wie Spieler abgezockt werden und der Staat zuschaut vom 02.11.2023Jetzt kostenlos streamen
ECO
Folge vom 02.11.2023: Eco Spezial: Illegales Online-Glücksspiel: Wie Spieler abgezockt werden und der Staat zuschaut vom 02.11.2023
Österreich hat ein Glücksspiel-Problem. Zehntausende Österreicherinnen und Österreicher haben ein problematisches Spielverhalten. Der Schaden geht in die hunderte Millionen Euro. Die negativen Auswirkungen sind vielfältig: Beziehungsprobleme, Privatkonkurse, Jobverlust und Suizidgedanken. Neun von zehn Menschen geben an, die Wiener Spielsuchthilfe wegen Online-Glücksspiel aufzusuchen. Das Problem: Laut Schätzungen gehen zwei Drittel aller Spielverluste auf das Konto illegaler Anbieter. Denn außer "Win2day", das den Casinos Austria gehört, darf niemand in Österreich Online-Glückspiele anbieten. Immer öfter kommt es vor, dass Betroffene versuchen ihre Spielverluste einzuklagen - doch das gelingt nicht immer. Die Anbieter argumentieren mit einer Glücksspiellizenz aus Malta und berufen sich auf die EU-weite Dienstleistungsfreiheit. Der Europäische Gerichtshof gibt allerdings den österreichischen Spielerinnen und Spielern recht. Deshalb laufen rund 25.000 Klagsfälle, wie Recherchen von ECO und dem Magazin Dossier zeigen. Warum unternimmt der Staat trotz dieser enormen volkswirtschaftlichen Kosten nichts dagegen? Warum verlaufen mehrere Anläufe der Politik, das verbotene Glücksspiel im Internet einzuschränken und Spielsüchtige zu schützen, im Sand? Und welche Rolle spielen Sportwetten-Anbieter, die Glücksspiele eigentlich gar nicht anbieten dürften, es aber trotzdem tun?