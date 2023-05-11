Eco Spezial: Geld für alle - Das bedingungslose Grundeinkommen als Krisenlösung? vom 11.05.2023Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 11.05.2023: Eco Spezial: Geld für alle - Das bedingungslose Grundeinkommen als Krisenlösung? vom 11.05.2023
Die Weltwirtschaft gerät ins Wanken, eine hohe Inflation schlägt sich bei Energiepreisen und im Supermarkt nieder, Wirtschaftsforscher schließen selbst eine Rezession nicht mehr aus und einen damit verbundenen Anstieg der Arbeitslosigkeit. In Krisen kommen viele ins Grübeln, ob die aktuelle Wirtschaftsordnung und ihr Entlohnungssystem grundsätzlich überarbeitet oder sogar neu gedacht werden sollten. Eine Idee erfreut sich gerade in den letzten Jahren wieder größerer Beliebtheit: Das bedingungslose Grundeinkommen. Es findet Anhänger von wirtschaftsliberalen UnternehmerInnen bis hin zu linken ÖkonomInnen. Das Versprechen: Geld für alle, bedingungslos und über 1000 Euro monatlich. Dadurch soll die Armut verschwinden, Menschen würden freier entscheiden können, was und wie viel sie arbeiten wollen und dadurch ihr Potenzial - auch im Sinne des Staats, der Wirtschaft und der Gesellschaft - besser entfalten können, so zumindest die Hoffnung der Befürworter. Leistungsfeindlich, unfair und schon gar nicht finanzierbar sind nur drei der Argumente, die Gegner ins Treffen führen. Aber was machen Menschen, wenn sie monatlich bedingungslos vom Staat Geld bekommen? Werden sie produktiver oder landen sie in der sozialen Hängematte? Ließe sich so ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt finanzieren? Oder stellt sich die Frage nach der Finanzierung gar nicht, weil in einem reichen Land wie Österreich ohnehin niemand arm sein sollte? Bildquelle: ORF