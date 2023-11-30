Eco Spezial: Benkos Fall: Wie sein Imperium zerbricht vom 30.11.2023 - 30.11.2023Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 30.11.2023: Eco Spezial: Benkos Fall: Wie sein Imperium zerbricht vom 30.11.2023
In Rene Benkos Immobilien- und Handelsimperium geht es dieser Tage Schlag auf Schlag: die Signa Holding hat Insolvenz angemeldet, will aber nach einer Sanierung weitermachen. Ob das gelingt, ist äußerst fraglich. Benkos Signa ist in Zahlungsschwierigkeiten, sie braucht dringend Geld. Hunderte Millionen. Benkos Unternehmen kämpft mit Zinssteigerungen und dem Wertverlust von Gebäuden. Doch das Vertrauen der Investoren und Banken ist erschüttert. Baustopps bei Prestigeprojekten wie dem Hamburger Elbtower, bei Signa-Projekten in Berlin oder München haben in den letzten Wochen schon für politischen und medialen Wirbel sorgen. Benko selbst musste sich auf Druck der Investoren aus der Signa zurückziehen. Ein Sanierer soll jetzt retten, was zu retten ist. Ist das das endgültige Ende des Immobiliengurus Rene Benko? Jahrelang galt er als einer der größten, prominentesten und wohl auch reichsten Immobilienunternehmer im deutschsprachigen Raum. Ihm, beziehungsweise seiner Firma Signa, gehören prestigeträchtige Gebäude wie das Chrysler-Building in New York, das berühmte Kaufhaus Kadewe in Berlin, die Handelsketten Karstadt, ein ganzer Berg in Südtirol, Luxushotels und das Goldene Quartier in Wien. Doch längst wird verkauft, was geht. Stück um Stück verkleinert sich Benkos Reich. Wird sein Immobilienimperium nun zerbrechen?