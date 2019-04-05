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Ed Stafford: Survival-Duell in China

Indien: Ed vs. John Hudson

DMAXFolge vom 05.04.2019
Indien: Ed vs. John Hudson

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Ed Stafford: Survival-Duell in China

Folge vom 05.04.2019: Indien: Ed vs. John Hudson

44 Min.Folge vom 05.04.2019Ab 12

Ed Stafford und sein Rivale John Hudson wagen sich in Indien in gefährliche Gefilde vor. Das Duo kämpft sich beim „Survival-Duell“ auf einer festgelegten Route durch das Himalaja-Gebirge. Dort müssen die Männer steile Anhöhen erklimmen und karge Geröllfelder durchqueren. Aber in viereinhalbtausend Meter Höhe fällt den Outdoor-Profis das Atmen schwer und die Überlebenskünstler haben für ihren Gewaltmarsch durch die Wildnis nicht den optimalen Zeitpunkt ausgewählt. Denn während des Monsuns gießt es auf dem Dach der Welt wie aus Kübeln.

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