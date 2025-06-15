Ed Stafford: Wie ich die Welt überlebte
Folge vom 15.06.2025: Caprivizipfel / Kwando
44 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 6
Ein Fluss könnte Ed Stafford in Namibia – an der Grenze zu Sambia und Botswana – mit Fischen versorgen. Aber im Wasser tummeln sich einige der gefährlichsten Tiere Afrikas. Krokodile verharren mehr als 45 Minuten unter der Oberfläche und schnellen dann plötzlich hoch. Deshalb muss der Survival-Experte die Risiken sehr genau abwegen. Und eine Begegnung mit Löwen, Elefanten und Hyänen könnte in der Wildnis ebenfalls fatale Konsequenzen nach sich ziehen. Deshalb bindet sich der Brite mit seinem Gürtel an einem Ast fest und verbringt die erste Nacht auf einem Baum.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reise, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.