Eierkratz-Komplott: Ein Stinatz KrimiJetzt kostenlos streamen
Eierkratz-Komplott - Ein Stinatz-Krimi
Folge 1: Eierkratz-Komplott: Ein Stinatz Krimi
Ein Toter, ein verdächtiges Eierkratzmesser und ein Dorf voller Geheimnisse: Willkommen in Stinatz! Im burgenländischen Stinatz wird Fredi Horvatits ausgerechnet mit einem Eierkratzmesser ermordet. Gruppeninspektor Sifkovits (Thomas Stipsits) beginnt während der Karwoche zu ermitteln und erhält Unterstützung von der resoluten "Kopftuchmafia". Bald zeigt sich: Das halbe Südburgenland hat ein Motiv. Doch je tiefer Sifkovits gräbt, desto größer wird sein Verdacht, dass sogar seine eigene Mutter in den Fall verwickelt sein könnte. Besetzung: Thomas Stipsits (Sifkovits) Erika Deutinger (Baba Sifkovits) Linde Prelog (Hilda Resetarits) Erika Mottl (Resl Grandits) Clemens Berndorff (David Grandits) Christoph Krutzler (Franz Maikits) Lukas Walcher (Hannes) Alexander Absenger (Sebastian Taschner) Julia Edtmeier (Christina Berner) Sabrina Reiter (Lisa Sifkovits) Regie: Daniel Geronimo Prochaska Drehbuch: Stefan Hafner (n.d.R. Eierkratz Komplott v. T. Stipsits erschienen), Thomas Weingartner Bildquelle: ORF/Mona Film/[M] Landsiedl [F] Brozsek/Herbig
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