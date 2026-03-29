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Eierkratz-Komplott - Ein Stinatz-Krimi

Eierkratz-Komplott: Ein Stinatz Krimi

ORF2Staffel 1Folge 1vom 29.03.2026
Eierkratz-Komplott: Ein Stinatz Krimi

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Eierkratz-Komplott - Ein Stinatz-Krimi

Folge 1: Eierkratz-Komplott: Ein Stinatz Krimi

90 Min.Folge vom 29.03.2026

Ein Toter, ein verdächtiges Eierkratzmesser und ein Dorf voller Geheimnisse: Willkommen in Stinatz! Im burgenländischen Stinatz wird Fredi Horvatits ausgerechnet mit einem Eierkratzmesser ermordet. Gruppeninspektor Sifkovits (Thomas Stipsits) beginnt während der Karwoche zu ermitteln und erhält Unterstützung von der resoluten "Kopftuchmafia". Bald zeigt sich: Das halbe Südburgenland hat ein Motiv. Doch je tiefer Sifkovits gräbt, desto größer wird sein Verdacht, dass sogar seine eigene Mutter in den Fall verwickelt sein könnte. Besetzung: Thomas Stipsits (Sifkovits) Erika Deutinger (Baba Sifkovits) Linde Prelog (Hilda Resetarits) Erika Mottl (Resl Grandits) Clemens Berndorff (David Grandits) Christoph Krutzler (Franz Maikits) Lukas Walcher (Hannes) Alexander Absenger (Sebastian Taschner) Julia Edtmeier (Christina Berner) Sabrina Reiter (Lisa Sifkovits) Regie: Daniel Geronimo Prochaska Drehbuch: Stefan Hafner (n.d.R. Eierkratz Komplott v. T. Stipsits erschienen), Thomas Weingartner Bildquelle: ORF/Mona Film/[M] Landsiedl [F] Brozsek/Herbig

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