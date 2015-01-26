Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eigi vs. Pichla gegen den Rest der Welt

ATVStaffel 1Folge 5vom 26.01.2015
49 Min.Folge vom 26.01.2015Ab 6

"Eigi vs. Pichla gegen den Rest der Welt" ist eine Comedy Spielshow, die sich aus klassischen "Mann gegen Mann"- Spielen und Gruppenspielen gegen andere Herausforderer zusammen. Zusätzliches Element der Sendung sind klassische "versteckte Kamera"-Situationen, in denen die Hosts der Sendung durch ein skurriles Kostüm, Verhalten oder Situationskomik Passanten zum Lachen, Staunen oder Wundern bringen. Pure Unterhaltung garantiert!

