Eigi vs. Pichla gegen den Rest der Welt
1 StaffelAb 6
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Eigi vs. Pichla gegen den Rest der Welt
Eine Comedy-Spielshow, die sich aus klassischen "Mann gegen Mann"- Spielen und Gruppenspielen gegen andere Herausforderer zusammensetzt. Zusätzliches Element der Sendung sind klassische "versteckte Kamera"-Situationen, in denen die Hosts der Sendung durch ein skurriles Kostüm, Verhalten oder Situationskomik Passanten zum Lachen, Staunen oder Wundern bringen.
Genre:Comedy, Spielshow
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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