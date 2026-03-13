Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 14vom 13.03.2026
Auf den Schwingen der Liebe

Folge 14: Auf den Schwingen der Liebe

44 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 6

Ein romantischer Auftrag für Jonathan und Mark: Die beiden sollen dafür sorgen, dass die attraktive Witwe Libby neues Eheglück findet. Zwar liebt der Tankstellenbesitzer Earl die Frau seit Langem, doch ist er zu schüchtern, um ans Ziel zu gelangen. Als alles in die richtigen Wege geleitet scheint, gibt es ein nicht vorhersehbares Problem: Engel Jonathan entwickelt plötzlich sehr irdische Gefühle für die schöne Witwe ...

SAT.1 GOLD

