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Ein Engel auf Erden

Aschenputtel

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 3vom 29.11.2023
Aschenputtel

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Ein Engel auf Erden

Folge 3: Aschenputtel

45 Min.Folge vom 29.11.2023

Engel Jonathan ist mit einem Auftrag in der Traumfabrik Hollywood unterwegs: Cindy arbeitet in einem kleinen Restaurant und träumt von einer Hollywood-Karriere. Damit ihr Wunsch in Erfüllung geht, sollen Jonathan und Mark ein wenig nachhelfen. Während zwei Nebenbuhlerinnen versuchen, Aschenputtels Traum zu zerstören, macht Jonathan den Produzenten Prince auf Cindy aufmerksam. Dann läuft alles wie im Märchen ab ...

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