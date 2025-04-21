Ein Fall für Zwei
Folge 5: Der Erbe
Großer Geburtstagsempfang für Sophie Franke, Alleinbesitzerin eines pharmazeutischen Weltkonzerns. Alle sind da und sagen ihre Sprüchlein auf, Verwandte, Betriebsangehörige und offizielle Gratulanten. Da wird plötzlich die Tür aufgestoßen, und ein junger, braungebrannter Mann tritt herein. Sofort lenkt er alle Blicke auf sich, er geht lachend auf Sophie zu und nimmt sie in seine Arme. Tatsächlich, er ist es: Jason Franke, Sophies Enkel, der vor fünfzehn Jahren über Nacht das Elternhaus verlassen hat, und von dem in all der Zeit niemand etwas gehört hat. Alle sind außer sich vor Freude - nur Irene Braun, Sophies Enkelin und Erbin hat Zweifel, dass dieser Jason wirklich der richtige Jason ist. Sie sucht den Privatdetektiv Joseph Matula auf, um diesen zu beauftragen, Jasons wirkliche Identität herauszufinden. Zögernd nimmt Matula den Auftrag an. Bevor er mit seinen Recherchen beginnt, geht er zu Rechtsanwalt Renz, um diesen um Rat zu fragen, denn Renz ist der Hausanwalt der Frankes. Renz hält den Auftrag für die überspannte Idee einer jungen Dame, die sich um ihr Erbe betrogen fühlt. Trotzdem beginnt Matula seine Nachforschungen und stößt bald auf einige Merkwürdigkeiten aus dem früheren Leben Jasons. Während Renz also von Sophie Franke den Auftrag erhält, Jason als Alleinerben einzusetzen, taucht Matula in Jasons Leben ein, trifft sich mit alten Freunden - und erlebt dabei eine große Überraschung.
