Ein Fall für Zwei
Folge 2: Fuchsjagd
Zu Dr. Renz kommt Claus Brinkstedt, früher einmal ein berühmter Militaryreiter. Er bittet den Anwalt, die Scheidung gegen seine Frau Charlotte einzureichen, er könne mit ihr nicht mehr zusammenleben, er wolle, fern von Deutschland, ein neues Leben beginnen. Renz hört zu, lehnt aber ab. Er ist mit beiden Brinkstedts befreundet, also sieht er sich außerstande, einen von ihnen juristisch zu vertreten. Er verspricht aber, mit Charlotte zu reden. Das tut er und ist erleichtert, offensichtlich leidet Claus am Ende seiner Karriere an einer Krise und hat Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Wenige Tage später ist er tot, verunglückt bei einer relativ harmlosen "Fuchsjagd". Alle Indizien deuten auf einen Unfall hin, nur einer glaubt an Selbstmord: Dr. Rasch, Vertreter der Versicherung, bei der Claus Brinkstedt eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen hatte. Er beauftragt den Privatdetektiv Josef Matula, für ihn Recherchen anzustellen. Während sich Matula also an die Arbeit macht, hilft Renz Charlotte, alle Nachlassfragen zu klären. Beide ahnen nicht, dass sie - unabhängig voneinander - am selben Fall arbeiten. Beide ahnen nicht, dass dieser Fall noch eine dramatische Wendung nehmen wird.
