Ein Fall für Zwei
Folge 5: Ausweg Mord
Karina Masur ist der Star der Buchmesse. Die Nachwuchsautorin schildert in ihrem Werk "Ausweg Mord" Fälle, bei denen gepeinigte Ehefrauen ihren Mann umgebracht haben. Wenige Stunden nach der Vorstellung ihres männerfeindlichen Buches auf dem Stand des Verlages wird sie in der Messehalle tot aufgefunden. Die Polizei verdächtigt Christian Neumann, den Sohn einer in ihrem Buch vorgestellten Mörderin. Bei der vom Fernsehen aufgezeichneten Presseveranstaltung habe er Morddrohungen gegen sie ausgestoßen, weil sie Frauen zur Selbstjustiz anstifte. Der Versuch, den jungen Mann vom Mordverdacht zu entlasten, führt Dr. Franck und Matula in eine ihnen unbekannte Welt. Die im sechsten Monat schwangere Schriftstellerin lebte in einer lesbischen Gemeinschaft mit Petra Thiel. Über die Eifersucht wegen der Schwangerschaft hinaus hätte diese ein weiteres starkes Motiv: Gegenüber Dr. Haller vom Wollweberverlag gibt sie sich als Ko-Autorin und Erbin aus. Doch auch der Lektor profitiert erheblich von dem öffentlichkeitswirksamen Tod der Autorin. Die zweite Auflage geht bereits in Druck. Interessant ist für Matula zudem die Frage nach dem bisher geheim gehaltenen Kindsvater.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick