Ein Fall für Zwei

Bis aufs Blut

Staffel 10Folge 9vom 24.01.1997
59 Min.Ab 12

Auch wenn sich Staatsanwalt Dr. Berger vor Gericht schon häufiger mit Rechtsanwalt Dr. Franck herumstreiten musste, hält ihn das nicht davon ab, diesen als Rechtsbeistand zu nehmen. Berger befindet sich in einer fatalen Situation: Er hat mit seinem Wagen bei Dunkelheit den alkoholisierten Erwin Stobbe angefahren und Unfallflucht begangen. Zwei Tage später wird Stobbe erschlagen auf einem verlassenen Fabrikgelände gefunden. In seiner Tasche steckt ein Zettel mit Bergers Autonummer und Adresse. Dr. Franck rät seinem Mandanten, die Flucht nach vorn anzutreten und der Polizei gegenüber zuzugeben, dass er von Stobbe erpresst worden war und 10.000 Mark gezahlt hat. Da Übergabe und Todeszeitpunkt nahe beieinander liegen, und das Geld verschwunden war, wird Dr. Berger von Hauptkommissar Seifert festgenommen. Bei dem Versuch, die Wahrheit ans Licht zu bringen, muss Matula ins gefährliche Milieu des arbeitsscheuen Stobbe eintauchen, während Dr. Franck sich in der schillernden Privatsphäre von Dr. Berger umsehen muss.

