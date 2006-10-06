Ein Fall für Zwei
Folge 2: Ein eiskaltes Geschäft
Völlig schockiert erscheint Helga nach einer Beerdigung in der Kanzlei. Fassungslos berichtet sie Dr. Lessing und Matula, dass in dem Grab ihrer Tante - vom Regen freigespült - plötzlich die Leiche des Bestattungsunternehmers Detmers zum Vorschein kam. Dessen Ehefrau Cordula, eine Schulfreundin von Helga, gerät aufgrund von Zeugenaussagen unter Mordverdacht. Das Ehepaar Detmers soll wenige Stunden vor der Tat im Nebenraum der Einsegnungshalle einen heftigen Streit gehabt haben. Auch Fingerabdrücke auf der Tatwaffe belasten Cordula schwer. Dr. Lessing übernimmt auf Helgas Bitte das Mandat. Zunächst hüllt sich Cordula in Schweigen, gibt aber schließlich zu, dass sie den Verdacht hatte, ihr Mann gehe fremd. Für Kommissar Krüger scheint der Fall klar: Mord aus Eifersucht. Doch Cordulas Vater, Heinrich Schlegel, behauptet zu wissen, wer seinen Schwiegersohn getötet hat. Angeblich hätte Detmer illegale Machenschaften seines Hauptkonkurrenten Kusleck aufgedeckt, der den Sargdiscounter "Ewiger Frieden" betreibt. Wenn Firmeninterna an die Öffentlichkeit gekommen wären, hätte Kusleck seinen Laden schließen müssen. Doch zugleich mehren sich Hinweise, Detmers habe nicht nur Bestattungen in dem traditionsreichen Unternehmen seines Schwiegervaters abgewickelt, sondern sich mit noch größerer Hingabe um hinterlassene Witwen gekümmert. Seit einigen Wochen hatte er eine Affäre mit der attraktiven Witwe Sonja Rösner.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick