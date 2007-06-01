Ein Fall für Zwei
Folge 9: Mord im Museum
Mit Hilfe der Professorentochter Sandra Brückner verschaffen sich ihre Mitschüler Chris, Martin, Bernd und ihr Freund Oliver nachts heimlich Zutritt zum Senckenbergmuseum, um ein Video für einen Filmwettbewerb zum Thema Horror zu drehen. Doch der Aufenthalt endet in einer realen Katastrophe. Während einer Umbaupause wird Oliver von dem Nachtwächter entdeckt, wie er sich über den toten Jürgen Carstens beugt, die Tatwaffe, ein Brecheisen, in der Hand. Erst zwei weitere Wachleute können den jungen Mann an seiner Flucht hindern. Der Mordverdächtige ist Dr. Lessing bestens bekannt. Mehrfach hat der Rechtsanwalt den aus desolaten Familienverhältnissen stammenden Kleinkriminellen verteidigt. Die letzte Strafe wegen Körperverletzung wurde zur Bewährung ausgesetzt. Hat Oliver Jürgen Carstens im Affekt erschlagen, aus Angst, sein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen würde ihn nun in den Knast bringen? Lessing glaubt zunächst Olivers Unschuldsbeteuerungen und bittet Josef Matula, sich im Umfeld des Ermordeten umzuhören. Offensichtlich war der ehrgeizige wissenschaftliche Assistent äußerst unbeliebt. Besonders zwischen Carstens und seinem Kollegen Grimm soll es wenige Tage vor dessen Ermordung heftigen Streit gegeben haben.
