Ein Leben für die Schönheit - Staffel 1 Folge 4
Ein Leben für die Schönheit
Folge 4: Ein Leben für die Schönheit - Staffel 1 Folge 4
Nina Bruckner alias "Bambi" hat erneut einen Schönheitsfehler an sich entdeckt. Ein altes Tattoo am Rücken stört sie, das ihr Dr. Worseg nun entfernen soll. Dieser wiederum versucht seine Frustration, auf Grund seiner gescheiterten Beziehung, mittels eines intensiven Boxtrainings loszuwerden. Angst, dass er sich dabei seine Hände verletzt und danach seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, hat er nicht. Anders als Dr. Jörg Knabl, der seine Hände als größtes Kapital sieht und sich selbst gerne als Künstler bezeichnet. Seine Frau Sissi überrascht ihn, mit einer komplett irren Geburtstags Party. Bei der, der Schönheitschirurg die Gäste mit einer speziellen Botoxbehandlung erfreut. Und Dr. Dagmar Millesi findet ihre einzige Entspannung beim Operieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
