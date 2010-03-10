Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 5vom 10.03.2010
49 Min.Folge vom 10.03.2010Ab 12

Die Chirurgen von "Ein Leben für die Schönheit" bekommen in dieser Folge Verstärkung: Dr. Romed Meirer hat seine Praxis in Tirol und fährt in seinen Pausen am liebsten Ski. Dr. Meirers Vater hat erwartet, dass sein Sohn einen anderen chirurgischen Beruf wählt, nicht unbedingt den, des Schönheitschirurgen. Dr. Dagmar Millesi pflegt ihr Netzwerk - mit Uschi Fellner. Die Frage ist, wie weit muss man sich als Schönheitschirurgin mit Journalisten gut stellen, wie wichtig ist ein Netzwerk in diesem Beruf?Und Dr. Artur Worseg überwindet langsam das Ende seiner Beziehung und fängt wieder zu flirten an. Dr. Knabl hat eine Patientin, die unbedingt wie Angelina Jolie aussehen möchte, und nach einigen Operationen, beginnt ihr Traum wahr zu werden....

