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Ein Ort am Wort

Ein Ort am Wort: Traismauer diskutiert Windkraft

ORF2Staffel 1Folge 8vom 26.03.2026
Ein Ort am Wort: Traismauer diskutiert Windkraft

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Ein Ort am Wort

Folge 8: Ein Ort am Wort: Traismauer diskutiert Windkraft

71 Min.Folge vom 26.03.2026

Die angekündigte Errichtung mehrerer Windräder sorgt in Traismauer (Bezirk St. Pölten) derzeit für Diskussionen. Unter dem Titel "Hoffnung und Widerstand – Diskussion um Windkraft" ist der ORF Niederösterreich mit dem Format "Ein Ort am Wort" zu Gast. Sendungshinweis: Niederösterreich heute, 12. März 2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Niederösterreich

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