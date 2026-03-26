Ein Ort am Wort: Traismauer diskutiert WindkraftJetzt kostenlos streamen
Ein Ort am Wort
Folge 8: Ein Ort am Wort: Traismauer diskutiert Windkraft
71 Min.Folge vom 26.03.2026
Die angekündigte Errichtung mehrerer Windräder sorgt in Traismauer (Bezirk St. Pölten) derzeit für Diskussionen. Unter dem Titel "Hoffnung und Widerstand – Diskussion um Windkraft" ist der ORF Niederösterreich mit dem Format "Ein Ort am Wort" zu Gast. Sendungshinweis: Niederösterreich heute, 12. März 2026, 19.00 Uhr in ORF 2 Niederösterreich
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