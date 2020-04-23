Ein perfekter Mord
Folge vom 23.04.2020: Sprungwurf
44 Min.Folge vom 23.04.2020Ab 12
Da es in der Ehe von Ex-Basketballstar Gavin Smith und seiner Frau Linda kriselt, zieht er zu seiner alten Freundin Melissa nach Oak Park, versichert aber seinen drei Söhnen, dass er regelmäßig zuhause vorbeischaut. Die Jungs, allesamt Sportskanonen, sind das Wichtigste in Gavins Leben. Deshalb ist Linda sehr beunruhigt, als er nicht auftaucht, um sie wie sonst üblich zur Schule zu bringen. Auch in der Firma ist Gavin, der für seine Zuverlässigkeit bekannt ist, nicht erschienen. Bei den Ermittlungen in diesem Fall stößt die Polizei auf menschliche Schwächen, dunkle Machenschaften und infame Lügen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.