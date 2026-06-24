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Ein Sommer in Österreich - Urlaub in rot-weiß-rot
Folge 3: Ein Sommer in Österreich - Urlaub in rot-weiß-rot: Oststeiermark
50 Min.Folge vom 24.06.2026
Silvia Schneider und Armin Assinger präsentieren eine sommerliche Entdeckungsreise durch die Oststeiermark. Besucht wurden unter anderem die Tierwelt Herberstein, der Stubenbergsee und die Teichalm. Neben Natur- und Kulturerlebnissen standen auch sportliche und handwerkliche Aktivitäten wie Surfen, Imkerei, Höhlenbesuch und Mountain-Go-Kart auf dem Programm. Bildquelle: ORF
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Ein Sommer in Österreich - Urlaub in rot-weiß-rot
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