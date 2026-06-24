Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Sommer in Österreich - Urlaub in rot-weiß-rot

Ein Sommer in Österreich - Urlaub in rot-weiß-rot: Oststeiermark

ORF2Staffel 1Folge 3vom 24.06.2026
Ein Sommer in Österreich - Urlaub in rot-weiß-rot: Oststeiermark

Ein Sommer in Österreich - Urlaub in rot-weiß-rot: OststeiermarkJetzt kostenlos streamen

Ein Sommer in Österreich - Urlaub in rot-weiß-rot

Folge 3: Ein Sommer in Österreich - Urlaub in rot-weiß-rot: Oststeiermark

50 Min.Folge vom 24.06.2026

Silvia Schneider und Armin Assinger präsentieren eine sommerliche Entdeckungsreise durch die Oststeiermark. Besucht wurden unter anderem die Tierwelt Herberstein, der Stubenbergsee und die Teichalm. Neben Natur- und Kulturerlebnissen standen auch sportliche und handwerkliche Aktivitäten wie Surfen, Imkerei, Höhlenbesuch und Mountain-Go-Kart auf dem Programm. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Sommer in Österreich - Urlaub in rot-weiß-rot
ORF2
Ein Sommer in Österreich - Urlaub in rot-weiß-rot

Ein Sommer in Österreich - Urlaub in rot-weiß-rot

Alle 1 Staffeln und Folgen