Eine schrecklich schwere Familie
Folge vom 30.10.2018: Die Reise beginnt
45 Min.Folge vom 30.10.2018Ab 12
Beverly Anderson hat heute eine Adipositas-OP. Die Matriarchin des Anderson-Clans leidet unter Übergewicht, Diabetes und Herzproblemen, doch die Entscheidung zu OP hat sie hauptsächlich getroffen, um ihrer Familie die Angst vor einer Magenverkleinerung zu nehmen. Denn Tochter Naomi, deren Cousine Chitoka und Cousin Drew müssen dringend abnehmen. Die drei sind extrem fettleibig, bringen zusammen über 800 Kilo auf die Waage und schaffen es nicht, abzunehmen. Fastfood bestimmt ihr Leben und bedroht ihre Gesundheit, mit dem Ergebnis, dass Naomi nicht schwanger werden kann, Chitoka schon lange ans Bett gefesselt ist und Drew starke Gelenkprobleme hat.
