Eine schrecklich schwere Familie
Folge vom 25.02.2020: Die fantastischen Vier
42 Min.Folge vom 25.02.2020Ab 12
Heute ist Ed an der Reihe: Um sein extremes Übergewicht in den Griff zu bekommen, wird dem Familienvater ein Schlauchmagen gelegt. Die Operation, die Dr. Procter durchführt, ist komplizierter, als bei seinen Cousinen, denn Eds Fett befindet sich nicht nur unter der Haut, sondern es umhüllt auch seine Organe. Diese Art der Fettverteilung führt zu erhöhtem Risiko für Herzkrankheiten und Diabetes. Dr. Procter hofft, dass Ed nach dieser OP ein gesünderes, aktiveres Leben führt. Sollte er ins alte Muster - Fastfood, Softdrinks, null Sport - zurückfallen, wird auch der Schlauchmagen nicht helfen.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
