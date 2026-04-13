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Eine Villa zum Verlieben

Das Traumhaus am See

HGTVFolge vom 13.04.2026
Das Traumhaus am See

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Eine Villa zum Verlieben

Folge vom 13.04.2026: Das Traumhaus am See

44 Min.Folge vom 13.04.2026

Tamara und ihr Team übernehmen ein vollständig entkerntes Haus direkt am Seeufer. Mit viel Liebe zum Detail verwandeln sie die leere Villa in eine luxuriöse Oase, die modernes Wohnen mit spektakulärer Lage verbindet – vom Fundament bis zum finalen Design.

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