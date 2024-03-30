Zum Inhalt springenBarrierefrei
Einfach kochen mit Mary

sixxStaffel 1Folge 10vom 30.03.2024
Folge 10: Dann sollen sie Kuchen essen

20 Min.Folge vom 30.03.2024Ab 6

Mary Berg zeigt, wie einfach Kochen ist. Egal ob es sich um Reste aus dem Kühlschrank oder ein schnelles Essen handelt, Mary hat viele Rezeptideen parat, die einfach nachzumachen sind. In ihrer eigenen Küche verrät die kanadische Köchin verschiedene Tipps und Tricks und wie leicht sich verschiedene Gerichte zubereiten lassen, die garantiert jeden beeindrucken.

