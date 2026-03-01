Zum Inhalt springenBarrierefrei
Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 13.03.2026
Folge 2: Superkräfte

39 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Übermenschliche Kräfte aufzubringen, gelingt den meisten Menschen nur unter extremen Bedingungen: Todesangst, Stress, Euphorie - manche aber können ihre Kraft auch gezielt kanalisieren und anwenden. Um herauszufinden, wie das geht, trift sich Zachary mit einem Shaolin-Mönch, der ihm den inneren Zugang zu seinen eigenen Superkräften zeigt.

