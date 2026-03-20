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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Tiefsee-Monster

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 20.03.2026
Tiefsee-Monster

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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Folge 3: Tiefsee-Monster

36 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Die Tiefen der Weltmeere sind bis heute zum größten Teil noch unerforscht. Doch seit jeher wurden Legenden von mystischen Tiefsee-Monstern überliefert. Zachary begibt sich auf deren Spuren und trifft einen jungen Australier, der Opfer einer unvorhersehbaren, brutalen Attacke von winzigen Meeresungeheuern wurde. Was steckt hinter diesem mysteriösen Vorfall? Welche Gefahren lauern in der Tiefsee?

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