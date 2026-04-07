Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
Folge 4: Künstliche Intelligenz
37 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Seit Jahrhunderten ist die Menschheit bestrebt, autonom denkende, intelligente Maschinen zu erschaffen. Doch kann der Mensch die Schöpfung so einfach selbst in die Hand nehmen und künstliche Intelligenz erschaffen? Könnten diese Maschinen Formen annehmen, auf welche wir nicht vorbereitet sind? Zach begibt sich auf Spurensuche der Artifiziellen Intelligenz.
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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
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Genre:Dokumentation, Paranormal, Technologie
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Fremantle Media Enterprises Ltd.