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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Künstliche Intelligenz

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 07.04.2026
Künstliche Intelligenz

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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Folge 4: Künstliche Intelligenz

37 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Seit Jahrhunderten ist die Menschheit bestrebt, autonom denkende, intelligente Maschinen zu erschaffen. Doch kann der Mensch die Schöpfung so einfach selbst in die Hand nehmen und künstliche Intelligenz erschaffen? Könnten diese Maschinen Formen annehmen, auf welche wir nicht vorbereitet sind? Zach begibt sich auf Spurensuche der Artifiziellen Intelligenz.

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