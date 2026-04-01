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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Zeitreisen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 15.04.2026
Zeitreisen

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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Folge 5: Zeitreisen

37 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Was genau ist Zeit und was sind ihre Eigenschaften? Gibt es wirklich nur eine Richtung der Zeit, nämlich in die Zukunft, oder sind Zeitreisen in die Vergangenheit ebenso möglich? Diesen Fragen geht Zachary diesmal auf den Grund und trifft Menschen, die angeblich bereits Zeitreisen erlebt haben.

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