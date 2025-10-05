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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Leben nach dem Tod

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 05.10.2025
Leben nach dem Tod

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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Folge 8: Leben nach dem Tod

38 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Seit jeher fürchten die Menschen das unbekannte Jenseits. Was erwartet uns nach dem Tod? Was können wir von denjenigen lernen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben? Zachary will heute das Rätsel um das Dasein nach dem Tod lösen.

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