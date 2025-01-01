Staffel 01 Folge 02 - Abenteuer StraßeJetzt kostenlos streamen
Einsatz Live
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Abenteuer Straße
Die beiden ÖAMTC-Pannenfahrer Andreas und Besart sind wieder im Einsatz. Im 13. Wiener Gemeindebezirk hat sich ein Audi mit einer Eisenstange verkeilt, die als Baumschutz im Boden fixiert wurde. Die beiden gelernten Kfz-Techniker müssen mit viel Fingerspitzengefühl vorgehen, um nicht noch mehr zu beschädigen... Ermin, der dienstälteste Fahrer der Firma PAUK, ist währenddessen mit seinem Kran-Abschlepper auf der Wiener Südosttangente unterwegs. Ein Kleintransporter ist defekt und an der stark befahrenen Autobahn stehen geblieben. Ermin muss nun das Auto so schnell wie möglich vom engen Pannenstreifen entfernen. Diese Panne und ähnliche erlebt die ASFINAG tagtäglich. Denn bei ihr läuft alles zusammen: Das gesamte Geschehen auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen wird von ihr mithilfe von Tausenden Sensoren und Kameras überwacht, die die Informationen an die Zentrale liefern. Doch die Mitarbeiter der ASFINAG sind nicht nur in der Überwachung und Fern-Unterstützung der Blaulichtorganisationen tätig. In den Großräumen Wien und Linz sind 32 Traffic Manager unterwegs, um Staus im Rahmen zu halten und Unfall- und Pannenstellen rasch abzusichern. In Wien Liesing ist die einzige Abschleppfahrerin der Firma TOMAN heute für Autotransporte eingeteilt. Erst vor fünf Jahren hat sie sowohl den LKW- als auch den Kran- und Anhänger- Führerschein gemacht, um ihren Berufstraum zu erfüllen. Die quirlige Kärntnerin gibt Einblick, wie es ist, als Frau in einer Männerdomäne zu arbeiten. Bei Abschleppfirmen gibt es aber auch Aufträge, die bei den Autobesitzern nicht so gut ankommen: Zwar werden oft Pannen- und Unfallautos von der Straße entfernt, aber täglich müssen sie auch Falschparker abschleppen, die widerrechtlich private Parkplätze blockieren. Fahrer Peter wird beauftragt, ein Auto zu entfernen, das die erlaubte Parkzeit längst überschritten hat. Außerdem pumpt Falschtanker-Profi Muris Benzin aus dem Tank eines Mercedes, der eigentlich mit Diesel betrieben werden sollte. Und Pannenfahrer Dominik wird zu einem alten Opel gerufen. Die Lenkerin hat Angst weiterzufahren, denn die Anzeigen am Armaturenbrett signalisieren, dass etwas nicht stimmt...
