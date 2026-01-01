Einsatz Live
3 StaffelnAb 12
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Einsatz Live
Mit „Einsatz Live“ nimmt ATV die Zuseher direkt mit zu den Schauplätzen der österreichischen Einsatzkräfte. Mit sieben Kamerateams und neuester Kameratechnik begleitet ATV hautnah und brandaktuell die österreichischen Polizisten und Einsatzkräfte bei der Arbeit. "Einsatz Live" zeigt die spannendsten Vorfälle der Woche.
Genre:Dokumentation, Action
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
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