Not-Einsatz bei einem herzkranken KleinkindJetzt kostenlos streamen
Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden
Folge 1: Not-Einsatz bei einem herzkranken Kleinkind
82 Min.Folge vom 05.10.2023Ab 12
Bei Dr. Moritz Tellmann geht es um Leben und Tod: Ein Mann kämpft gegen das Ersticken, ein anderer ist von einem Dach acht Meter in die Tiefe gestürzt. Währenddessen hat es Dr. Gudrun de Vries mit einem skurrilen Fall zu tun: Ein Mann verschluckt seine Zahnprothese, doch im Magen ist sie nicht. Außerdem: Sanitäterin Hanah erlebt einen unvergesslichen Einsatz, als sie ein herzkrankes Kleinkind versorgen muss.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Einsatz mit Herz - Die Notfallhelden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Gesundheit
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1